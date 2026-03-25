Россияне заняли весь пьедестал на турнире по киберфутболу

Россияне заняли все призовые места на VII российско-австрийском турнире Dialog eCup 2026 по интерактивному футболу, который прошел в онлайн-формате. Трансляцию турнира вели на официальном сайте организаторов.

За победу боролись более 250 участников из России и Австрии. Состязание проходило в несколько этапов: отборочные игры начались 7 марта, а финал состоялся 21 марта.

Лучший результат показал россиянин Даниил Абельдяев. Серебро также осталось за представителем России — Иваном Поповым, а бронзу завоевал Владимир Зайцев. Главным призом для победителя стал смартфон Apple iPhone 17.

Заявки на участие подали 359 человек, в том числе 278 из России и 80 из Австрии. При этом для 108 игроков эти соревнования стали дебютными.

