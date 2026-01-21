Эксперт «Синергии» Пименов рассказал, что зарплаты топовых киберспортсменов могут превышать 10 тысяч долларов
Директор по развитию направления игровой индустрии Университета «Синергия» Михаил Пименов рассказал ИА НСН, что зарплаты топовых киберспортсменов могут достигать десятков тысяч долларов. Однако построить карьеру в этой сфере сложно, так как требуются упорные тренировки, соблюдение определенного распорядка дня и программы.
Пименов отметил, что зарплаты киберспортсменов различаются в зависимости от уровня команды. Так, в командах «Тир-1» зарплаты могут достигать 10 тысяч долларов и выше. У начинающих киберспортсменов зарплаты сопоставимы со средними.
Также есть и другие пути в киберспорте, такие как организация мероприятий, аналитика, стриминг и прямое вещание. В этих сферах зарплаты также могут быть разными и зависят от аудитории и популярности конкретного человека или канала, подчеркнул Пименов.