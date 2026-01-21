Эксперт «Синергии» Пименов рассказал, что зарплаты топовых киберспортсменов могут превышать 10 тысяч долларов

Директор по развитию направления игровой индустрии Университета «Синергия» Михаил Пименов рассказал ИА НСН , что зарплаты топовых киберспортсменов могут достигать десятков тысяч долларов. Однако построить карьеру в этой сфере сложно, так как требуются упорные тренировки, соблюдение определенного распорядка дня и программы.

Пименов отметил, что зарплаты киберспортсменов различаются в зависимости от уровня команды. Так, в командах «Тир-1» зарплаты могут достигать 10 тысяч долларов и выше. У начинающих киберспортсменов зарплаты сопоставимы со средними.

Также есть и другие пути в киберспорте, такие как организация мероприятий, аналитика, стриминг и прямое вещание. В этих сферах зарплаты также могут быть разными и зависят от аудитории и популярности конкретного человека или канала, подчеркнул Пименов.