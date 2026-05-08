Никита Кучеров вошел в тройку кандидатов на индивидуальный приз НХЛ

Российский нападающий хоккейного клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров попал в тройку претендентов на приз «Харт Трофи» Национальной хоккейной лиги. Награду вручают игроку, которого признали самым ценным для команды в регулярном чемпионате, сообщила пресс-служба НХЛ в социальной сети X .

«Финалисты трофея „Харт Мемориал“ прибыли», — указали в пресс-службе, разместив фотографии трех претендентов.

Кроме россиянина, кандидатами на звание самого ценного игрока стали канадские хоккеисты

Коннор Макдэвид из команды «Эдмонтон Ойлерз» и Натан Маккиннон, выступающий за «Колорадо Эвеланш».

В начале февраля этого года хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» устроили драку с командой «Флориды» во время матча чемпионата НХЛ. Причиной потасовки стало поведение форварда Мэттью Ткачука, который в начале третьего игрового периода в нарушение правил толкнул Никиту Кучерова в спину.