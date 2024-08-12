Россиян лишили Олимпиады из-за двойных стандартов

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев выразил свое недовольство тем, что двойные стандарты некоторых стран лишили российских борцов участия в Олимпийских играх. Об этом он написал в Instagram*.

«Очень жаль, что в такой мужественный вид спорта вмешалась эта грязная политика. Люди, которые посвятили свою жизнь спорту и получили шанс участвовать в Олимпийских играх, вынуждены оставаться дома и смотреть Олимпиаду по телевизору», — написал борец.

Он указал на двойные стандарты ряда стран, которые лишили российских спортсменов права участвовать в главном соревновании карьеры.

Ранее МОК допустил к Играм в Париже в нейтральном статусе лишь 10 атлетов, среди которых не оказалось чемпионов Олимпиады в Токио — Абдулрашида Садулаева, Заура Угуева, Заурбека Сидакова и Мусы Евлоева. Российские борцы решили не участвовать в соревнованиях.

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