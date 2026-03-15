Россия заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады-2026

Россия заняла третье место в медальном зачете Паралимпийских игр 2026 года. Об этом сообщили в оргкомитете соревнований .

Такого результата удалось достичь, несмотря на то, что в составе российской делегации было всего шесть атлетов.

Восьмую золотую медаль для России завоевал в Италии горнолыжник Алексей Бугаев. Он одержал победу в слаломе, выступив в классе LW6/8-2 для спортсменов с поражением части руки.

Также российские атлеты принесли в копилку сборной одну серебряную медаль и три бронзовые.

На первом и втором местах зачета оказались сборные Китая и США, за которые выступали 70 и 68 спортсменов соответственно. У Поднебесной — 15 золотых медалей, у Соединенных Штатов — 12.