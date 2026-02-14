Гераскевич: МОК не на той стороне истории, а Россия празднует мое отстранение

Дисквалифицированный с зимней Олимпиады скелетонист Владислав Гераскевич заявил, что Россия празднует его отстранение. Он сказал об этом в эфире украинского телеканала «Общественное».

Спортсмен заявил, что его несправедливо отстранили.

«Я верю, что это действие МОК помогает пропаганде России. Россия празднует эту дисквалификацию», — сказал он.

Гераскевич добавил, что Россия будет возвращаться на Олимпиаду, а МОК, давящий на украинцев, оказался не на той стороне истории.

Скелетониста дисквалифицировали 12 февраля за использование шлема с изображениями погибших атлетов в ходе украинского конфликта. В МОК ему запретили использовать эту экипировку, но он стоял на своем.

Ранее военкор Александр Коц иронично отметил, что Гераскевич уже получил миллион гривен за хайп, которые сможет потратить за границей, «переживая за украинских мертвых спортсменов». Что касается его спортивных достижений, то они оказались не блестящими.