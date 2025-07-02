Россия обошла Украину в рейтинге УЕФА, несмотря на отстранение

Россия обошла Украину в таблице коэффициентов УЕФА, несмотря на то, что с 2022 года не провела ни одного официального матча. Об этом свидетельствует обновленный рейтинг на сезон 2025/2026.

В него включают коэффициенты за предыдущие пять лет. На время отстранения УЕФА каждый год дает России коэффициент 4,333, тогда как Украина в два прошлых сезона показала более низкие результаты — 4,1 и 3,6.

В частности, в минувшем сезоне киевское «Динамо» сначала вылетело в квалификационном раунде плей-офф Лиги чемпионов, затем заняло 34-е место из 36 в общем этапе Лиги Европы, проиграв шесть матчей из восьми.

«Шахтер», формально представляющий Донецк, а фактически базирующийся во Львове, не прошел в плей-офф Лиги чемпионов, заняв в общем этапе только 27-е место и проиграв пять матчей из восьми.

«Полесье» из Житомира вылетело во втором квалификационном раунде Лиги конференций, «Днепр-1» снялся с турнира и получил два технических поражения, а «Кривбасс» из Кривого Рога проиграл в квалификационном раунде плей-офф испанскому «Бетису».

Ранее ФИФА готовилась рассмотреть вопрос о возвращении России на международные соревнования, но этим планам помешал звонок Владимира Зеленского.