Россия обновит форму для сборной на Олимпиаду-2028

Специалисты уже приступили к работе над новой формой для российской сборной к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе. Об этом РИА «Новости» сообщила исполнительный директор «Мануфактуры Bosco» Юлия Демидова.

По ее словам, обновлением коллекции будут заниматься в 2026–2027 годах. Сейчас специалисты занимаются прорисовкой формы.

«Это пока коммерческая тайна. Самое главное, что мы рассчитываем участвовать в этой Олимпиаде и, конечно, в нашей экипировке. С флагом России», — подчеркнула Демидова.

Даты презентации новой коллекции она не озвучила. Исполнительный директор «Мануфактуры Bosco» добавила, что экипировка российских спортсменов останется прежней. Также дизайнеры планируют сохранить элементы формы, которые уже полюбились атлетам.

Ранее главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская прокомментировала дебют спортсменов на Олимпиаде. По ее мнению, участие в соревнованиях стало отличным опытом для атлетов.