Тренер сборной по фигурному катанию Чайковская высоко оценила дебют россиян на Олимпиаде

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская в интервью сайта сайту Metaratings.ru прокомментировала выступления наших спортсменов на зимней Олимпиаде-2026 в Италии.

«Это бы хороший опыт для дальнейшей карьеры Аделии. Петросян и Гуменник попали на Олимпиаду без опыта международных соревнований. Теперь они поняли, что такое международные старты», — подчеркнула Чайковская.

Дебютантка Олимпиады Аделия Петросян стала шестой среди женщин, набрала 214,53 очка, а Петр Гуменник занял аналогичное место в мужской части турнира, получив оценку в 271,21 балл.