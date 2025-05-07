Велопробег к 80-летию Победы прошел в Дубне

Участники велопробега «Дубненская кругосветка» почтили память солдат Великой Отечественной войны. Они проехали по набережной до Ратмина. Продолжительность мероприятия заняла символические 80 минут.

В велопробеге приняли участие более 100 спортсменов.

«Я пришел сегодня со своей бабушкой. Чтобы война не возвращалась, важно помнить героев», — поделился Андрей Зуев, участник велопробега.

Пробег от скейт-парка до Ратмина занял 80 минут. В нем приняли участие семьи и трудовые коллективы. Дистанцию преодолели также молодые специалисты ГосМКБ «Радуга».

На финише всем вручили пирожки и горячий чай, а также наградили памятной медалью с эмблемой 80-летия Победы.

«В преддверии Дня Победы дубненцы могут принять участие в различных памятных мероприятиях. Большую программу мы подготовили и на 9 мая. Кульминацией праздника станет исполнение на открытой площадке легендарной „Ленинградской“ симфонии», — сообщил глава Дубны Максим Тихомиров.