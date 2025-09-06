Роналду забил 139-й гол в матче с Арменией и обновил мировой рекорд

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил 139-й гол за национальную команду в матче квалификации чемпионата мира против Армении. Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру» .

Футболист поразил ворота соперника на 21-й минуте встречи в Ереване. Этот мяч позволил ему обновить мировой рекорд: ни один игрок в истории не забивал больше за сборную. Ближайший преследователь Роналду — аргентинец Лионель Месси с 119 голами.

На момент публикации новости первый тайм завершался со счетом 3:0 в пользу Португалии.

40-летний Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». В его карьере — пять побед в Лиге чемпионов, чемпионские титулы в Англии, Испании и Италии. В составе национальной сборной он становился чемпионом Европы (2016) и победителем Лиги наций УЕФА (2019).