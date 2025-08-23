Криштиану Роналду первым в истории забил по 100 голов в четырех разных клубах

Португальский нападающий Криштиану Роналду, выступающий за саудовский «Аль-Наср», стал первым в истории футболистом, забившим не менее 100 голов за четыре разных клуба и в составе национальной сборной. Об этом сообщил «Чемпионат» .

«Форвард реализовал пенальти в финале Суперкубка Саудовской Аравии с „Аль-Ахли“, это его 100-й мяч за клуб из Эр-Рияда», — отметили журналисты.

Роналду забил 450 голов за «Реал», 145 — за «Манчестер Юнайтед», 101 — за «Ювентус» и 100 — за «Аль-Наср». В составе сборной Португалии он отличился 138 раз.

Роналду — чемпион Европы и пятикратный победитель Лиги чемпионов УЕФА. Его считают одним из величайших футболистов всех времен.

Этим летом Роналду подписал новый контракт с саудовским клубом «Аль-Наср» до 2027 года. По условиям соглашения, он заработает 418 миллионов евро — это рекордное соглашение в истории мирового футбола.

Ранее Роналду позвал замуж мать своих детей после девяти лет отношений. Джорджина Родригес приняла предложение и объявила о своей свадьбе в соцсетях.