Роналду взбесило решение петербургского арбитра

Легендарный португальский футболист Криштиану Роналду возмутился из-за решения судьи из Петербурга Кирилла Левникова. Арбитр удалил его одноклубника Джона Дурана во время матча чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Иттифаком», сообщил Sport24 .

Судья удалил с поля игрока Дурана из «Аль-Насра», который шлепнул по затылку Абдулелу Аль-Мальки. Из-за удара полузащитник упал на газон и схватился за голову.

Играющего за «Аль-Насру» Роналду разозлило решение судьи. Он стал кричать и размахивать руками, а затем пнул мяч из центрального круга. Арбитр не стал наказывать футболиста за такое выражение эмоций.

Несмотря на случившееся, «Аль-Иттифак» выиграл матч со счетом 2:3.

В феврале Роналду исполнилось 40 лет. За свою спортивную карьеру футболист не раз оказывался в центре скандалов. В 2016 году португалец во время интервью выхватил у репортера микрофон и выкинул его в озеро, а в 2018 году спортсмен получил условный срок за неуплату налогов. Ему пришлось выплатить штраф на сумму 16,8 миллиона долларов.