Роналду стало плохо во время матча с «Аль-Иттифаком»

Португальский форвард «Ан-Насра» Криштиану Роналду пропустил празднование победы своей команды над «Аль-Иттифаком» из-за ухудшения самочувствия. Об этом сообщило издание Record .

Матч, прошедший 15 апреля, завершился минимальной победой «Ан-Насра» со счетом 1:0. Роналду заменили на 89-й минуте. Он сразу направился в раздевалку, не оставаясь с командой на скамейке.

Как сообщил главный тренер команды Жорже Жезуш, еще в перерыве футболист пожаловался на боли в животе. Несмотря на это, он настоял на том, чтобы выйти на второй тайм. Однако после окончания встречи его состояние ухудшилось — по словам тренера, в раздевалке спортсмену стало плохо, его стошнило.

После победы «Ан-Наср» сохраняет лидерство в чемпионате, опережая преследователя «Аль-Хиляль» на восемь очков за пять туров до завершения сезона. У соперника остается матч в запасе.

Последний раз клуб становился чемпионом в 2019 году.

В январе Роналду рассказал о намерении достичь рубежа в 1000 забитых мячей в профессиональной карьере.