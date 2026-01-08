Роналду рассказал о намерении достичь рубежа в 1000 забитых мячей в профессиональной карьере

Роналду, отметивший недавно свое сорокалетие, признался, что ему становится сложнее выдерживать нагрузки футбольных матчей, но при этом он продолжает испытывать сильную любовь к игре. Футбольная легенда подчеркнула желание продолжить выступления независимо от места игры — будь то Восток или Европа, написала «Газета.Ru».

Спортсмен открыто обозначил свою ближайшую цель — достичь рубежа в тысячу забитых мячей в профессиональной карьере. Он убежден, что сможет осуществить задуманное, если сохранится здоровье и не произойдет серьезных повреждений.

Ранее, в ноябре прошлого месяца, Роналду беседовал с другом-журналистом Пирсом Морганом. Тогда футболист намекнул на скорое завершение карьеры, отметив, что такое решение станет тяжелым эмоциональным испытанием. Он высказал предположение, что на прощании не сможет удержаться от слез.