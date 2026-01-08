Роналду рассказал о намерении достичь рубежа в 1000 забитых мячей в профессиональной карьере
Известный португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, объявил о готовности завершить карьеру. Новость распространилась благодаря репортажу телеканала BBC.
Роналду, отметивший недавно свое сорокалетие, признался, что ему становится сложнее выдерживать нагрузки футбольных матчей, но при этом он продолжает испытывать сильную любовь к игре. Футбольная легенда подчеркнула желание продолжить выступления независимо от места игры — будь то Восток или Европа, написала «Газета.Ru».
Спортсмен открыто обозначил свою ближайшую цель — достичь рубежа в тысячу забитых мячей в профессиональной карьере. Он убежден, что сможет осуществить задуманное, если сохранится здоровье и не произойдет серьезных повреждений.
Ранее, в ноябре прошлого месяца, Роналду беседовал с другом-журналистом Пирсом Морганом. Тогда футболист намекнул на скорое завершение карьеры, отметив, что такое решение станет тяжелым эмоциональным испытанием. Он высказал предположение, что на прощании не сможет удержаться от слез.