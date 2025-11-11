Роналду признался, что ЧМ-2026 станет для него последним

Нападающий сборной Португалии и саудовского клуба «Ан-Наср» Криштиану Роналду выступит на чемпионате мира по футболу в последний раз. Об этом сообщила газета Mundo Deportivo .

Спортсмен напомнил, что в 2026 году ему исполнится 41 год. Он назвал правдой слухи о том, что ближайший ЧМ станет для него последним. Соревнования будут проходить в США, Канаде и Мексике.

«Как я уже говорил, я просто наслаждаюсь моментом», — добавил футболист.

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» отметил, что планирует завершить спортивную карьеру через 10 лет.

«Думаю, мое тело в хорошей форме. Что касается моих выступлений за сборную, я забиваю голы и помогаю команде. Я хочу выигрывать титулы. Это моя жизнь», — рассказал Роналду.

Ранее он заявил, что стал популярнее президента США Дональда Трампа, и эта слава его угнетает. Спортсмен также признался, что хочет познакомиться с американским лидером.