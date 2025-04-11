Роман Ротенберг возглавит сборную России по хоккею

По данным канала, капитаном сборной России назначили Сергея Плотникова. Российской команде предстоит участие в четырех играх — две пройдут в Тольятти, а также по одной в Белоруссии и Казахстане.

В феврале стало известно, что российские и белорусские сборные в очередной раз не получили допуск до участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации хоккея. Национальная российская команда не сыграет на чемпионатах мира в ближайшие два года, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Ранее Ротенберг признался, что не боится возможной отставки со своего поста. По его словам, в спорте чувство страха недопустимо.