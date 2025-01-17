«Чувство страха недопустимо». Главный тренер СКА ответил на слухи о возможной отставке

Главный тренер СКА Роман Ротенберг признался, что не испытывает страха перед возможной отставкой со своего поста. Его слова привела пресс-служба клуба.

В четверг петербургский клуб на своем льду проиграл череповецкой «Северстали» со счетом 4:7. Несколько дней назад журналист Алексей Шевченко в Telegram-канале сообщил, что есть противоречивая информация о перспективах Романа Ротенберга как главного тренера СКА.

Ротенберг отметил, что в спорте чувство страха недопустимо, а он сам готов, как и все хоккеисты команды, «ложиться лицом под шайбу и жертвовать собой».

«В спорте чувство страха недопустимо, тогда меня сожрут акулы. Буду делать все возможное. Благодарен всем, кто дает нам все возможности и верит в нас. Мы отплатим самоотверженностью, будем жертвовать собой. Каждый из нас готов лицом ложиться под шайбу, я тоже», — сказал специалист.

Ранее стало известно, что ветераны СКА пожаловались министру спорта на поведение болельщиков ярославского «Локомотива».