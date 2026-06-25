Роман Евгеньев подписал двухлетний контракт с ФК «Пари НН»

Двадцатисемилетний защитник Роман Евгеньев официально стал игроком футбольного клуба «Пари НН». Соглашение с ним рассчитано на два года. Роман уже успел принять участие в матче за нашу команду во время сбора в Саранске, написал сайт pravda-nn.ru .

Роман Евгеньев родился 23 февраля 1999 года в селе Спасское Приморского края. Первые шаги в футболе он сделал в академии московского «Сокола», а затем выступал за «Спартак» и «Динамо» в молодежном первенстве.

За время своей карьеры в Российской премьер-лиге Роман провел более 180 матчей, защищая цвета столичного «Динамо» и «Крыльев Советов». В сезоне 2025/26 он принял участие в 14 матчах за «Крылья» во всех турнирах, забив один гол и отдав одну голевую передачу.