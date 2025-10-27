Ролики с нелепой музыкой из аккаунта Паралимпийских игр возмутили пользователей

В Сети завирусились короткие ролики из официального TikTok-аккаунта Паралимпийских игр. На кадрах спортсмены выступают под нелепую музыку, больше характерную для американских мультфильмов или юмористических передач.

На одном из роликов показали выступление одноногого легкоатлета Лукаса Кристена — пятикратного паралимпийского чемпиона, трехкратного серебряного призера Паралимпиад. Неуместное звуковое сопровождение вызвало шквал критики со стороны пользователей, потому что оно похоже на издевку.

«За это можно привлечь их к суду?» — написал один из комментаторов.

Другой пользователь задался вопросом, почему официальный аккаунт Паралимпийских игр открыто смеется над инвалидами.

Ранее Международный паралимпийский комитет объявил, что россияне не будут участвовать в Паралимпийских играх, которые пройдут в Милане и Кортина‑д’Ампеццо в 2026 году. В пресс-службе объяснили, что у граждан России якобы нет возможности квалифицироваться на соревнования.