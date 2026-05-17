Заключительные матчи сезона РПЛ: где и когда смотреть
Тридцатый тур Российской Премьер‑лиги 17 мая — заключительный в сезоне. Все восемь игр начнутся в 18:00 по московскому времени. Где смотреть телетрансляции всех матчей — в материале 360.ru.
Где смотреть матчи 30‑го тура РПЛ
- «Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Зенит» (Санкт-Петербург).Трансляция: «Матч! Страна». Комментаторы: Роман Нагучев, Михаил Меламед;
- «Краснодар» — «Оренбург».Трансляция: «Матч Премьер». Комментаторы: Михаил Моссаковский, Дмитрий Шнякин;
- «Крылья Советов» (Самара) — «Акрон» (Тольятти).Трансляция: «Матч! Арена». Комментаторы: Александр Неценко, Дмитрий Коптев;
- «Динамо» (Махачкала) — «Спартак» (Москва).Трансляция: «Матч! Футбол 2». Комментатор: Александр Аксенов;
- ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Москва).Трансляция: «Матч! Футбол 1». Комментаторы: Роман Трушечкин, Александр Пойда;
- «Рубин» (Казань) — «Нижний Новгород».Трансляция: «Матч! Игра». Комментатор: Роман Титов;
- «Сочи» — «Ахмат» (Грозный).Трансляция: «Матч! Боец». Комментатор: Олег Пирожков;
- «Балтика» (Калининград) — «Динамо» (Москва).Трансляция: «Матч! Футбол 3». Комментаторы: Артем Шмельков, Петр Денисов.
Официальные вещатели
1. «Матч Премьер» — основной канал трансляций РПЛ;
2. «Матч ТВ» — федеральный канал, транслирует самые рейтинговые матчи тура;
3. Онлайн‑платформа «Кинопоиск» — имеет права на показ всех матчей РПЛ в прямом эфире и в записи (подписка «Яндекс Плюс»);
4. Сайт и приложение «Матч ТВ» — бесплатные трансляции отдельных матчей, а также текстовые онлайн‑репортажи, статистика и хайлайты;
5. Официальные сайты и приложения букмекерских компаний.
Альтернативные способы просмотра
- Социальные сети РПЛ и клубов — короткие видео, обзоры, пресс‑конференции.
- YouTube‑каналы спортивных СМИ — иногда ведут текстовые или видео‑стримы с комментариями.
- Мобильные приложения спортивных порталов (Sportbox, «Чемпионат» и другие) — текстовые онлайн‑трансляции, статистика, уведомления о голах.
Полезные советы: как не пропустить матч
Если хотите посмотреть несколько матчей, составьте расписание — игры идут параллельно. Используйте мультиэкран: некоторые платформы позволяют выводить несколько трансляций одновременно.
Смотрите повторы. Если пропустили матч, найдите запись на «Кинопоиске» или YouTube‑канале «Матч ТВ».
Следите за статистикой в реальном времени. Приложения типа Sofascore или Flashscore показывают составы, замены, удары по воротам и другие данные.
Участвуйте в обсуждениях. В Telegram и соцсетях во время тура много аналитики и реакций экспертов.