Заключительные матчи сезона РПЛ: где и когда смотреть

Тридцатый тур Российской Премьер‑лиги 17 мая — заключительный в сезоне. Все восемь игр начнутся в 18:00 по московскому времени . Где смотреть телетрансляции всех матчей — в материале 360.ru.

4. Сайт и приложение «Матч ТВ» — бесплатные трансляции отдельных матчей, а также текстовые онлайн‑репортажи, статистика и хайлайты;

3. Онлайн‑платформа «Кинопоиск» — имеет права на показ всех матчей РПЛ в прямом эфире и в записи (подписка «Яндекс Плюс»);

Мобильные приложения спортивных порталов (Sportbox, «Чемпионат» и другие) — текстовые онлайн‑трансляции, статистика, уведомления о голах.

YouTube‑каналы спортивных СМИ — иногда ведут текстовые или видео‑стримы с комментариями.

Полезные советы: как не пропустить матч

Если хотите посмотреть несколько матчей, составьте расписание — игры идут параллельно. Используйте мультиэкран: некоторые платформы позволяют выводить несколько трансляций одновременно.

Смотрите повторы. Если пропустили матч, найдите запись на «Кинопоиске» или YouTube‑канале «Матч ТВ».

Следите за статистикой в реальном времени. Приложения типа Sofascore или Flashscore показывают составы, замены, удары по воротам и другие данные.

Участвуйте в обсуждениях. В Telegram и соцсетях во время тура много аналитики и реакций экспертов.