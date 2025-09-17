Родченков уничтожил 1418 допинг-проб спортсменов перед объявлением в розыск

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков до того, как его объявили в розыск в России, умышленно уничтожил 1418 допинг-проб спортсменов, нарушив международные нормы. В документах, с которыми ознакомился ТАСС , указано, что все уголовные дела в отношении скрывшегося от следствия фигуранта объединены в одно производство.

«Первое уголовное дело, фигурантом которого почти через год стал Родченков, было возбуждено в отношении неустановленных лиц после того, как он скрылся от российских правоохранителей — еще в июне 2016 года. Оно было открыто по факту злоупотребления полномочиями, которые повлекли тяжкие последствия», — сказано в материалах дела.

Также сообщается, что дела против Родченкова объединили в одно производство. В него включили эпизод злоупотребления должностными полномочиями без тяжких последствий. Это связано с уничтожением им 1418 допинг-проб спортсменов в нарушение требований Всемирного антидопингового агентства. Родченкова впервые объявили в розыск 17 мая 2017 года.

Следствие выяснило, что Родченков приказал уничтожить допинг-пробы за три дня до визита комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Москву в декабре 2014-го.

Пробы планировали отправить на повторное тестирование в другие лаборатории. Комиссия рекомендовала отозвать лицензию у московской лаборатории. В январе 2016-го Родченков уехал в США и предоставил информацию WADA, которая расследовала использование допинга в российской легкой атлетике.

После переезда в США у него начались проблемы с психическим здоровьем. Родченков признался, что одиночество томит и удручает.