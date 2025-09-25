РФС поддержал ужесточение лимита на легионеров в российском футболе

РФС: новый лимит на легионеров может повлиять на развитие футбола в России

Введение нового лимита на легионеров может стать одним из стимулов, направленных на развитие отечественного футбола. Об этом заявил ТАСС генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.

Он поддержал инициативу Министерства спорта по приданию нового импульса, что повлияет на развитие футбола, прежде всего детско-юношеского.

«Лимит — это скорее один из инструментов, с помощью которого можно придать этот импульс, но он не единственный», — отметил он.

По словам Митрофанова, рассматривается целая система мер и в зависимости от планируемого результата. Также необходимо будет решить, в каком формате и при каких условиях будут вводить этот лимит.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев анонсировал планы по ужесточению лимита на легионеров. По его словам, их начнут реализовывать уже со следующего сезона.