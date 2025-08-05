Число легионеров в российских футбольных командах захотели снизить

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о планах ужесточить лимит на легионеров в Российской премьер-лиге, несмотря на несогласие ряда футбольных функционеров. Об этом сообщил «Коммерсант» .

«Приказ подпишем в этом году, чтобы облегчить клубам планирование. Этот сезон не тронем. Со следующего снижение начнем — плавно», — сказал министр.

По его словам, оптимальной моделью может стать «пять иностранцев на поле и десять в заявке», при этом изменения будут внедряться постепенно, с учетом текущих контрактов.

Дегтярев также прокомментировал критику со стороны части футбольного сообщества, отметив, что разговоры о международных турнирах звучат приятно, однако в приоритете должна быть практика для молодых российских игроков. Он подчеркнул, что международное сотрудничество в спорте необходимо подчинить государственным интересам.

Сейчас в РПЛ допускается до 13 легионеров в заявке и до восьми на поле одновременно. Игроки из стран ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия) легионерами не считаются.

Ранее сообщалось, что «Спартак» разгромно проиграл «Балтике» после двух удалений.