Непряева надела чужие лыжи во время гонки на 50 километров

Российская лыжница Дарья Непряева во время марафонской гонки на 50 километров классическим стилем на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии по ошибке взяла чужие лыжи. Забег стартовал в 12:00 по московскому времени 22 февраля.

Во время смены инвентаря спортсменка, выступавшая под 14-м номером, заехала не в свой бокс и надела пару лыж, принадлежавшую немецкой лыжнице Катарине Хенниг Дотцлер.

Согласно правилам Международной федерации лыжного спорта (FIS), использование чужого инвентаря или ошибка при смене лыж может повлечь немедленную дисквалификацию.

Накануне российский лыжник Савелий Коростелев занял пятое место в масс-старте на 50 километров классическим стилем на Олимпиаде в Италии. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо, серебро и бронзу также завоевали представители Норвегии — Мартин Нюэнгет и Эмиль Иверсен. Коростелев уступил победителю 3 минуты 38,3 секунды.