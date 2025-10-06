Ректор МГТУ имени Баумана извинился за оскорбление футбольного клуба ЦСКА

Ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин извинился перед футбольным клубом ЦСКА за негативный комментарий в соцсетях. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

Накануне Гордин назвал победу «армейцев» в дерби против московского «Спартака» несправедливой, а в комментариях использовал две оскорбительные для ЦСКА аббревиатуры.

В пресс-службе университета заявили, что ректор, будучи болельщиком «красно-белых» и открытым к аудитории человеком, эмоционально переживает неудачи любимой команды, и за эту искренность его любят студенты.

«Однако ректор приносит извинения тем, кого могла задеть его позиция», — добавили там.

