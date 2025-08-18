Тренер ЦСКА Челестини рассказал, что клуб думает не о чемпионстве РПЛ, а о следующей игре

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини после матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Динамо» сказал, что клуб пока не думает о борьбе за золотые медали чемпионата страны. Его слова привел сайт «Газета.Ru» .

«В "Базеле" меня очень критиковали за то, что я никогда не говорил, что хочу стать чемпионом. Быть фаворитом — хорошо, но мне без разницы. Я хочу это сказать в тот момент, когда это будет таковым. Мне приятно знать, что нас считают фаворитами, но мы об этом не думаем, а думаем о следующей игре», — заявил Челестини.

ЦСКА победил «Динамо» со счетом 3:1. После этой игры в турнирной таблице чемпионата России ЦСКА идет на третьем месте с 11 очками, а «Динамо» занимает 12-е место с пятью баллами.