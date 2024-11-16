Разгромленные Россией футболисты из Брунея отправились снимать стресс в стрипбары

Kub Mash: после поражения сборной России спортсмены из Брунея отправились в бары

Футболистов из Брунея заметили в барах Краснодара в ночь после поражения сборной России. Об этом сообщил Telegram-канал Kub Mash .

Посетители клуба Ambar засняли, как спортсмены выпивают, курят кальян и танцуют под песню МакSим «Знаешь ли ты».

По данным Kub Mash, сперва выходцы из Брунея планировали посетить стриптиз-бар, однако в России не работают иностранные банковские карты, а договориться с охраной и пройти в заведение за доллары они не смогли. Затем огорченные игроки зашли в другой бар, где для них нашлись рубли, на которые спортсмены смогли провести досуг в питейных заведениях.

У сборной Брунея запланирован еще один матч. В понедельник, 18 ноября, они сразятся с «Краснодар-2».

Ранее стало известно о победе сборной России над командой из Брунея. В этом матче российские футболисты установили новый личный рекорд в 11 забитых голов.