Разгром в Майами. Корону «Формулы-1» вернул себе McLaren

Ландо Норрис из McLaren стал победителем спринта на Гран-при Майами

Пилот команды McLaren Ландо Норрис одержал убедительную победу в спринтерской гонке в рамках Гран-при Майами, прервав серию неудач текущего сезона. Об этом сообщил корреспондент The Guardian .

Британец контролировал ход заезда на протяжении всех 19 кругов. Его партнер по команде Оскар Пиастри пришел к финишу вторым, обеспечив McLaren первый победный дубль в 2026 году. Этот результат позволил команде прервать гегемонию Mercedes — команда оставалась непобедимой на протяжении трех стартовых этапов.

Третью строчку занял представитель Ferrari Шарль Леклер. В то же время гонщики Mercedes, доминировавшие в начале года, на этот раз не смогли подняться выше четвертого места. Джордж Расселл финишировал четвертым, а лидер общего зачета Кими Антонелли откатился на шестую позицию.

Итальянец получил пятисекундный штраф за неоднократный выезд за пределы трассы, что стало критической ошибкой в борьбе за очки. Пятерку лучших замкнул Макс Ферстаппен из Red Bull, Льюис Хэмилтон закончил гонку седьмым.

Такой резкий поворот в расстановке сил специалисты связали с техническими обновлениями.

После вынужденного пятинедельного перерыва, вызванного отменой этапов в Бахрейне и Саудовской Аравии, McLaren, Ferrari и Red Bull представили серьезные доработки болидов. Mercedes прибыла в Майами без значимых новинок, что сразу сказалось на их конкурентоспособности.