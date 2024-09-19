Разбившего голову о борт хоккеиста Кузьмина отправили в Москву

Игрока уфимского «Салавата Юлаева» Глеба Кузьмина, разбившего голову в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, отправили на лечение в Москву. Об этом сообщили на сайте клуба.

«Состояние нашего хоккеиста стабильное, сегодня он сам попросил передать болельщикам слова благодарности за поддержку», — отметили представители ХК.

Хоккеист пройдет лечение и реабилитацию. Клуб с нетерпением ждет его возвращения на лед.

Во время матча между командами «Салават Юлаев» и «Авангард» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги 18 сентября нападающий Глеб Кузьмин получил тяжелую травму головы. Спортсмен столкнулся с игроком и ударился о борт. Есть вероятность, что он получил травму позвонка, что поставит под угрозу его выступление в нынешнем сезоне.

Ранее в Балашихе прошел хоккейный матч за кубок памяти Олега Шиховцева. Соревнования открыла встреча подмосковных команд: «Ратника» и «Феникса». Именно за эти клубы Шиховцев играл в разное время.