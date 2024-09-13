Хоккейный матч за кубок памяти Олега Шиховцева прошел в Балашихе

Матч среди любительских команд за кубок памяти Олега Шиховцева состоялся в Балашихе. В нем победила местная команда «Ратник».

Право начать турнир и поучаствовать в символичном вбрасывании шайбы предоставили капитанам команд и близким Олега — его жене Галине и детям.

Сами соревнования открыла встреча между командой «Ратник» из Балашихи и «Фениксом» из Люберец. Именно за эти две команды Олег Шиховцев играл в разное время. Итоговый счет составил 6:4 в пользу местной команды.

«Сегодня важный день в истории подмосковного хоккея. Сегодня мы начинаем турнир памяти нашего друга, товарища и коллеги — Олега Шиховцева. Олег долгое время работал в Подмосковье, играл в хоккей. Символично, что именно хоккейным турниром мы чтим его память. Олег был настоящим другом, товарищем, патриотом своей семьи, Подмосковья и страны. Наверно, никто из нас не мог представить, что мы будем проводить такое мероприятие. Искренне соболезную семье Олега. Мы сделаем все, чтобы сохранить память о нашем друге», — сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Напомним, что Олег Шиховцев погиб 22 марта этого года во время теракта в «Крокус Сити Холле». Во время нападения террористов он прикрыл собой жену и дочь.

Отметим, что турнир открыл новый сезон Балашихинской хоккейной лиги. Второй матч турнира — между командами градообразующих предприятий — пройдет через неделю.

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