Овечкин врезался в скамейку запасных из-за неудачного силового приема на гостевом матче

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин влетел в скамейку запасных «Монреаль Канадиенс» после неудачного силового приема во время четвертого матча серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Информация об этом появилась на официальном сайте хоккейного клуба.

Во время первого периода гостевого матча Овечкин попытался совершить силовой прием против канадского защитника «Монреаля» Александра Каррье. Противник успел уйти от столкновения, а российский хоккеист повис на борту рядом со скамейкой запасных канадцев. Каррье, пытаясь увернуться от капитана «Вашингтон Кэпиталз», получил травму ноги.

Матч состоялся на канадской арене «Белл-центр» в минувшее воскресенье. Четвертая встреча клубов завершилась победой «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 5:2. По итогам нескольких игр американский клуб ведет в серии 3-1.

Ранее капитан «Вашингтона» Александр Овечкин обновил рекорд по заброшенным шайбам в Национальной хоккейной лиге. Во время гостевого матча против «Питтсбурга» хоккеист увеличил число заброшенных шайб до 897.