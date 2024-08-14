Раскрыт вклад Винер в победу китайских гимнасток на Олимпиаде в Париже

Президента ВФХГ Винер поблагодарили в Китае за победу гимнасток на Олимпиаде

Письмо с благодарностями за вклад в победу в многоборье китайских гимнасток на Олимпийских играх в Париже направила председатель китайской части Совета по здоровому образу жизни Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Лян Юйши на имя президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер. Документ российский тренер опубликовала в своем Telegram-канале .

В своем письме Лян Юйши напомнила, что впечатляющих результатов китайские гимнастки добились благодаря работе с Винер.

«Эта победа — результат совместных усилий и сотрудничества между Китаем и Россией», — говорится в тексте письма.

Сборная Китая на Олимпийских играх в Париже завоевала золотую медаль в групповом многоборье в художественной гимнастике. Тренером команды работает двукратная олимпийская чемпионка Анастасия Близнюк.

По итогам Олимпийских игр сборная Китая заняла второе место в медальном зачете, уступив лидерство США. В активе страны 40 золотых, 27 серебряных и 24 бронзовых награды.

Золотая медаль в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике досталась выступающей за Германию уроженке России Дарье Варфоломеевой.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер, комментируя победу, заявила, что не смотря на недопуск к соревнованиям русские спортсмены все равно побеждают.