«Расинг» запросил у «Спартака» 11-12 млн евро за защитника Мартирену

Футбольный клуб из Аргентины «Расинг» запрашивает от московского «Спартака» сумму в размере 11-12 миллионов евро (около миллиарда рублей) за трансфер 25-летнего уругвайского крайнего защитника Гастона Мартирены, сообщил Metaratings.ru.
Руководство российской команды официально запрос на приобретение игрока пока не направило, однако имело неформальные консультации с агентами футболиста. Между тем, Мартирена не числится главным кандидатом на позицию правого защитника в «Спартаке». Интерес к спортсмену также проявляет еще одна ведущая российская команда.
Игрок защищает цвета «Расинга» с июля 2023 года, на его счету девять забитых мячей и 13 результативных передач в 74 проведенных играх за аргентинский клуб.
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