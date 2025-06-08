Работавший с «Зенитом» тренер Спаллетти объявил об уходе из сборной Италии

Неудачные выступления сборной Италии на чемпионате Европы по футболу и на отборе на чемпионат мира 2026 года привели к отставке главного тренера Лучано Спаллетти. Об этом он заявил на пресс-конференции, которую транслировал телеканал Sky Sport Italia .

Бывший главный тренер подчеркнул, что узнал об отставке в минувшую субботу, 7 июня, во время беседы с главой Федерации футбола Италии Габриэлем Гравиной.

«Мне очень жаль. Учитывая наши отношения, я не собирался сдаваться. Когда дела идут плохо, я предпочел бы остаться и выполнять свою работу. Тем не менее это освобождение, и я должен принять это к сведению», — заявил Спаллетти.

Он добавил, что так и не смог добиться от подопечных спортсменов того уровня игры, которого хотел.

Лучано Спаллетти возглавил сборную Италии в августе 2023 года. Под его руководством команда не прошла дальше 1/8 финала чемпионата Европы и потерпела поражение на отборочном турнире чемпионата мира 2026 года от команды Норвегии.

С 2009 по 2014 год Спаллетти работал главным тренером петербургского «Зенита». Тогда команда дважды выиграла чемпионат России, по одному разу — Кубок и Суперкубок страны.

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