Дэвид Бекхэм получит рыцарский титул и станет сэром

Бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм получит рыцарское звание. Об этом сообщила газета The Sun .

Имя 50-летнего футболиста будет включено в наградной список, который представят на следующей неделе по случаю официального дня рождения короля Карла III. Фактический день его рождения — 14 ноября, но по традиции, существующей с 1748 года, монарх также отмечает свой официальный день рождения летом. В случае с Карлом III это одна из суббот июня, в 2025 году — 14 июня.

Среди клубов, за которые играл футболист, — «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал», «Пари Сен-Жермен» и «Лос-Анджелес Гэлакси».

После присвоения титула Бекхэм станет сэром, а его жена Виктория (в девичестве Адамс) — дамой. Виктория — экс-участница Spice Girls.

В 2003 году Дэвид Бекхэм получил звание офицера ордена Британской империи за свои спортивные достижения. Церемония награждения прошла в присутствии королевы Елизаветы II, которая умерла в 2022 году.

По информации газеты, состояние четы Бекхэмов составляет около 500 миллионов фунтов стерлингов (675 миллионов долларов). После завершения спортивной карьеры Дэвид Бекхэм стал успешным предпринимателем, владельцем футбольного клуба и моделью. Он также активно занимается благотворительностью, что и стало причиной его включения в наградной список.