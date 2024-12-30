Путин учредил стипендию для россиян с высокими спортивными результатами

Президент России Владимир Путин учредил стипендию для россиян, имеющих высокие спортивные результаты, в том числе призеров и чемпионов Олимпийских игр. Указ главы государства разместили на официальном портале публикования правовых актов.

Размер доплаты составит до 60 тысяч рублей.

«В целях обеспечения социальной поддержки имеющих высокие спортивные результаты или способствовавших их достижению граждан Российской Федерации постановляю: учредить стипендию президента Российской Федерации гражданам, имеющим высокие спортивные результаты или способствовавшим их достижению», — отметили в тексте указа.

Выплаты от 25 до 60 тысяч рублей полагаются чемпионам и призерам Олимпийских игр, призовым медалистам официальных соревнований, специалистам и тренерам спортивных сборных команд России, а также победителям и призерам Сурдлимпийских игр, Всемирных игр глухих и Паралимпийских игр.