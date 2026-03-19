Путин поздравил российских спортсменов с успехами на Паралимпиаде

Российские паралимпийцы, без всякого преувеличения, триумфально вернули национальную символику на международные соревнования. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече со спортсменами в Кремле.

«Впервые за последние 12 лет мы смогли увидеть, как над паралимпийским флагом поднимается наш родной российский флаг, и с особым трепетом и гордостью слышали гимн России», — подчеркнул он.

Кроме того, сегодня Путин подписал указ, которым наградил паралимпийцев-медалистов и спортсмена-ведущего Сергея Синякина орденами Дружбы. Кроме того, государственные награды получили их тренеры.

В общей сложности медали Игр получили четыре спортсмена:

горнолыжник Алексей Бугаев выиграл золото и две бронзы;

лыжник Иван Голубков — два золота;

горнолыжница Варвара Ворончихина — два золота, серебро и бронзу;

лыжница Анастасия Багиян — три золота.

По прибытии в Москву они исполнили российский гимн и получили в подарок по смартфону и по сертификату на миллион рублей.