Путин поздравил российских спортсменов с успехами на Паралимпиаде

Российские паралимпийцы, без всякого преувеличения, триумфально вернули национальную символику на международные соревнования. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече со спортсменами в Кремле.

«Впервые за последние 12 лет мы смогли увидеть, как над паралимпийским флагом поднимается наш родной российский флаг, и с особым трепетом и гордостью слышали гимн России», — подчеркнул он.

Кроме того, сегодня Путин подписал указ, которым наградил паралимпийцев-медалистов и спортсмена-ведущего Сергея Синякина орденами Дружбы. Кроме того, государственные награды получили их тренеры.

В общей сложности медали Игр получили четыре спортсмена:

По прибытии в Москву они исполнили российский гимн и получили в подарок по смартфону и по сертификату на миллион рублей.

