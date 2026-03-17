Паралимпийцы вернулись в Москву и хором спели гимн России прямо в аэропорту

Российские паралимпийцы вернулись в Москву из Италии и исполнили гимн России в московском аэропорту Внуково. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» .

Спортсменам вручили поздравительные телеграммы от президента Владимира Путина. Им также подарили сертификаты на один миллион рублей, смартфоны и букеты цветов.

Зимние Паралимпийские игры 2026 года прошли в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 15 марта. Россияне впервые с 2014 года выступили на соревнованиях с национальным флагом и гимном.

Сборную представляли шесть спортсменов, завоевавших 12 медалей. Восемь из них стали золотыми, что принесло команде третье место в общем зачете.

Трехкратной чемпионкой Игр стала лыжница Анастасия Багиян. Вместе с Сергеем Синякиным она победила в спринте и двух гонках с раздельным стартом.

По два золота завоевали горнолыжница Варвара Ворончихина и лыжник Иван Голубков. Еще одно золото в слаломе принес сборной Алексей Бугаев.

Ворончихина также получила серебро в гигантском слаломе и бронзу в скоростном спуске. Бугаев стал третьим в скоростном спуске и гигантском слаломе.

На церемонии закрытия зимней Паралимпиады в Италии российские атлеты прошли под национальным флагом, ярко завершив свое выступление на главном старте сезона.