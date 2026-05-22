Путин поздравил игроков, тренеров и фанатов ХК «Локомотив» с Кубком Гагарина

Президент России Владимир Путин поздравил игроков, тренерский состав и болельщиков хоккейного клуба «Локомотива» с завоеванием Кубка Гагарина. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Российский лидер от души поздравил хоккеистов, тренеров и фанатов, которые искренне поддерживают игроков, с ярким триумфом. Путин пожелал команде новых спортивных вершин.

«На протяжении всей турнирной дистанции вы демонстрировали динамичную, красивую игру, в честной борьбе взяли верх над сильными, достойными соперниками, показали настоящий командный дух и сплоченность, вписали новую страницу в славную летопись отечественного хоккея», — сказал глава государства.

В финальной серии плей-офф КХЛ «Локомотив» обыграл казанский «Ак Барс» со счетом 3:2 (в серии — 4:2). Ярославская команда стала обладателем Кубка Гагарина второй раз подряд. После ее победы канадский главный тренер «Локомотива» Боб Хартли сообщил о завершении карьеры, пояснив, что он устал и поедет домой.