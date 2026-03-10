Путин поздравил Багиян и Ворончихину с золотыми медалями на Паралимпиаде

Президент России Владимир Путин поздравил лыжницу Анастасию Багиян и горнолыжницу Варвару Ворончихину с золотом на Паралимпийских играх. Телеграмму главы государства опубликовала пресс-служба Кремля.

Российский лидер отметил, что Ворончихина продемонстрировала на соревнованиях высокий уровень мастерства и победный настрой, достойно выступив под национальным флагом страны.

Также Путин подчеркнул силу духа и характера Багиян

«Эта уверенная победа – достойный вклад в развитие отечественного и мирового паралимпизма», – написал президент.

Ворончихина заняла первое место в супергиганте, а Багиян стала лучшей в лыжном спринте, выступив в категории NS1, в которой соревнуются атлеты с нарушением зрения.