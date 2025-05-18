Путин поприветствовал участников международных соревнований по дзюдо

Президент России Владимир Путин обратился с приветствием к участникам, гостям и организаторам XIII Международного юниорского турнира по дзюдо «Кубок Анатолия Рахлина». Он выразил уверенность, что спортивное событие пройдет на высоком уровне. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Глава государства подчеркнул, что соревнования помогают сохранить память о легендарном тренере и наставнике, а также способствуют развитию дзюдо в стране.

Путин отметил, что благодаря таким крупным спортивным событиям все больше молодых людей интересуются этим видом единоборств, проникаются его философией и делают выбор в пользу активного образа жизни.

Ранее IAU не признала мировой рекорд марафонца Заборского из-за российского флага. Спортсмен победил в шестисуточном забеге, но его выступление отказались признать.