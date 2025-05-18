Путин поприветствовал участников международных соревнований по дзюдо

Президент России Владимир Путин обратился с приветствием к участникам, гостям и организаторам XIII Международного юниорского турнира по дзюдо «Кубок Анатолия Рахлина». Он выразил уверенность, что спортивное событие пройдет на высоком уровне. Об этом сообщило РИА «Новости».
Глава государства подчеркнул, что соревнования помогают сохранить память о легендарном тренере и наставнике, а также способствуют развитию дзюдо в стране.
Путин отметил, что благодаря таким крупным спортивным событиям все больше молодых людей интересуются этим видом единоборств, проникаются его философией и делают выбор в пользу активного образа жизни.