IAU не признала мировой рекорд марафонца Заборского из-за российского флага

Победителю ультрамарафона «6 дней Франции» Ивану Заборскому отказались зачесть мировой рекорд, потому что он финишировал с российским флагом. Об этом сообщила пресс-служба Международной ассоциации сверхмарафонцев (IAU).

Россиянин победил в шестисуточном забеге, но его выступление отказались признать. В пресс-службе уточнили, что спортсмены из России и Белоруссии могут участвовать забегах, но их достижения не учитываются.

«Международная ассоциация ожидает, что все соревнования с соответствующим статусом <…> не позволят российским и белорусским спортсменам участвовать, кроме тех, кто признан нейтральным атлетом», — подчеркнули в организации.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) ответил на вопрос о позиции структуры по отношению к российским спортсменам. В организации подтвердили, что россияне по-прежнему не допускаются. Ограничения продолжат действовать «до дальнейшего уведомления».