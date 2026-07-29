Путин назвал Россию родиной фиджитал-движения

Россия стояла у истоков фиджитал-движения, соединившего в себе соревнования в спорте и компьютерных играх. Об этом заявил президент Владимир Путин в приветствии гостей и участников III Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего».

Он подчеркнул, что новые соревнования стали уникальными, потому что совместили в себе спорт, инновации, физическую и интеллектуальную культуру. Все это помогает гармоничному развитию человека, устремленного в будущее.

«Россия — одна из ведущих спортивных держав планеты, родина великих атлетов, рекордов и побед. Мы гордимся, что именно наша страна стояла у истоков фиджитал-движения и, конечно, создаем все условия для развития этого вида спорта», — привела заявление Путина пресс-служба Кремля.

Президент добавил, что рассчитывает на увеличение самостоятельных дисциплин в программе «Игр будущего» и фиджитал-спорте в целом.

Путин отметил, что проходящие соревнования остаются свободными от политической конъюнктуры, любых форм дискриминации и двойных стандартов.

«Напомню, что Всероссийская федерация фиджитал-спорта была образована еще в ноябре 2022 года, а в феврале–марте 2024 года у нас прошли первые „Игры будущего“, которые вызвали большой интерес как у спортсменов, так и у зрителей всего мира», — добавил президент.

Путин пожелал успеха всем участникам и ярких впечатлений зрителям.

В середине июля во Дворце спорта «Борисоглебский» в Раменском прошли соревнования по двоеборью — тактической стрельбе в рамках первого Кубка России по фиджитал-спорту. Победителем чемпионата стали «Черепахи ДГТУ» из Ростовской области.