Первый Кубок России по фиджитал-спорту провели в Раменском

С 17 по 19 июля во Дворце спорта «Борисоглебский» в Раменском состоялся первый в истории Кубок России по фиджитал-спорту в дисциплине «двоеборье-тактическая стрельба». В соревнованиях приняли участие 11 команд из разных регионов России.

Фиджитал-спорт — это инновационное направление, которое объединяет физическую активность и цифровые технологии. Кубок России проводится при поддержке Всероссийской федерации фиджитал-спорта и Министерства спорта Российской Федерации в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

По итогам трех игровых дней определилась тройка сильнейших команд. Победителем Кубка России стала команда «Черепахи ДГТУ» из Ростовской области. Второе место занял коллектив «Комета Junior» из Ульяновской области. Команда «Легион» из Республики Татарстан замкнула тройку лидеров.

Каждый матч включал два последовательных сегмента: цифровой — состязание в тактическом боевике Counter-Strike 2 (CS2) в формате 5×5 до 13 побед по раундам; и функциональный — лазертаг на специализированной площадке с использованием электронных тагеров и сенсоров поражения, также в формате 5×5 до 13 побед по раундам. Итоговый результат матча определялся по сумме выигранных раундов в обоих сегментах.

Заместитель директора по адаптивным и неолимпийским видам спорта ФГБУ «ЦСП» Евгений Першин отметил, что фиджитал-движение быстро развивается в России и становится признанным видом спорта. Пять ключевых дисциплин официально внесены во Всероссийский реестр Минспорта России.