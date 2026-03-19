Путин наградил спортсменов за стойкость и волю к победе на Паралимпиаде
Президент Владимир Путин наградил спортсменов и тренеров за стойкость и волю к победе на XIV Паралимпийских играх в Италии. Глава государства подписал соответствующий указ.
Лыжница Анастасия Багиян, горнолыжники Алексей Бугаев и Иван Голубков, горнолыжница Варвара Ворончихина, а также ведущий спортсмен Сергей Синякин получили орден Дружбы.
Старшего тренера сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирину Громову наградили орденом Александра Невского.
Орден Дружбы получил старший тренер сборной России по горнолыжному спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александр Назаров, тренер Алексей Турбин. Старший тренер по лыжным гонкам и биатлону спорта слепых Алексей Кобелев удостоен медали «За заслуги перед Отечеством» I степени.
Накануне Путин ответил, что российские паралимпийцы в Италии совершили подвиг.