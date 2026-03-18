Путин лично примет паралимпийских чемпионов и призеров 19 марта

Президент Владимир Путин 19 марта лично примет в Кремле медалистов прошедших Паралимпийских игр и поздравит их с результатами. Об этом он заявил на совещании с правительством.

«Они реально совершили подвиг. Просто удивительно», — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что в сборных, занявших в медальном зачете первые два места, было гораздо больше спортсменов и они выступали в намного большем числе дисциплин.

Паралимпийцы прилетели в Москву из Италии накануне. В аэропорту Внуково они исполнили гимн России. По прилете им вручили поздравительные телеграммы от Владимира Путина, сертификаты на миллион рублей, смартфоны и букеты цветов.

Всего российские спортсмены завоевали на Паралимпиаде восемь золотых медалей: три у лыжницы Анастасии Багиян, по два у горнолыжницы Варвары Ворончихиной и лыжника Ивана Голубкова, одна у горнолыжника Алексея Бугаева.