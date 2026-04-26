Путин сжал кулак после просьбы чемпионки мира по боксу Шамоновой

Путин сфотографировался с чемпионкой мира Шамоновой с поднятым кулаком

Чемпионка мира по боксу Анастасия Шамонова уговорила президента России Владимира Путина поднять кулак для совместной фотографии. Кадры с церемонии награждения в Кремле опубликовал журналист «Вестей» Павел Зарубин.

После получения награды спортсменка обратилась к главе государства с неожиданной просьбой перед совместным фото.

«Могу вас попросить по-боксерски: вот так, с кулачком, как мы?» — спросила Шамонова.

Путин выполнил просьбу чемпионки мира по боксу и поднял обе руки, сжав кулаки.

Встреча президента России с победителями чемпионата мира по боксу прошла в минувшую среду, 22 апреля. Глава государства пообещал, что спортсмены получат все меры поддержки, которые им необходимы.