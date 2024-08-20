ПСЖ смогут исключить из Лиги чемпионов из-за долга перед Мбаппе

ПСЖ могут исключить из Лиги чемпионов за неуплату долга перед нападающим Килианом Мбаппе. Как сообщила газета Le Monde , футболист требует от команды 55 миллионов евро, которые ему должны выплатить по старому контракту.

Спортсмен обратился в комиссию Профессиональной футбольной лиги и УЕФА. Если клуб признают виновным, то на него наложат арест, что приведет к исключению из Лиги чемпионов, передал RT.

Мать Мбаппе также рассказывала, что он собрался судиться с ПСЖ. Она выразила надежду, что все урегулируется миром.

Французский футболист Мбаппе выступал за ПСЖ с 2017 года, напомнили «Известия». В июне 2024 года он подписал контракт с испанским «Реалом». Футболист уже отличился забитым мячом в матче за Суперкубок УЕФА.