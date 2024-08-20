ПСЖ смогут исключить из Лиги чемпионов из-за долга перед Мбаппе
Le Monde: ПСЖ могут исключить из Лиги чемпионов из-за неуплаты долгов Мбаппе
ПСЖ могут исключить из Лиги чемпионов за неуплату долга перед нападающим Килианом Мбаппе. Как сообщила газета Le Monde, футболист требует от команды 55 миллионов евро, которые ему должны выплатить по старому контракту.
Спортсмен обратился в комиссию Профессиональной футбольной лиги и УЕФА. Если клуб признают виновным, то на него наложат арест, что приведет к исключению из Лиги чемпионов, передал RT.
Мать Мбаппе также рассказывала, что он собрался судиться с ПСЖ. Она выразила надежду, что все урегулируется миром.
Французский футболист Мбаппе выступал за ПСЖ с 2017 года, напомнили «Известия». В июне 2024 года он подписал контракт с испанским «Реалом». Футболист уже отличился забитым мячом в матче за Суперкубок УЕФА.