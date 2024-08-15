«Реал» победил «Аталанту» и завоевал Суперкубок УЕФА

Испанский «Реал» победил итальянскую «Аталанту» в матче за Суперкубок УЕФА. Встреча состоялась в Варшаве и завершилась победой мадридцев со счетом 2:0.

В составе победителей забитыми мячами отметились Федерико Вальверде и новичок команды, звездный француз Килиан Мбаппе.

«Реал» выступал в матче за Суперкубок в качестве победителя Лиги чемпионов, а «Аталанта» — победителя Лиги Европы. Для «Реала» это был шестой Суперкубок в клубной истории, он опережает итальянский «Милан» и испанскую «Барселону», в активе которых по пять таких трофеев.

Капитан «сливочных» Дани Карвахаль стал первым игроком в истории, который сыграл в шести встречах за Суперкубок УЕФА и победил в пяти случаях.

Ранее за «Аталанту» выступал российский полузащитник Алексей Миранчук, который в начале августа перешел в клуб MLS «Атланта».